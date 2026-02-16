Carnavalsmaandag, Ingrids koeienpak en het weer: dit gebeurde vandaag

Het carnavalsnieuws van maandag, Ingrid ontmoette haar man dankzij haar koeienpak en Jean-Paul uit B&B Vol Liefde heeft de liefde gevonden: dit is het nieuws dat je maandag gelezen moet hebben.

Roeptoetgat houdt je in dit liveblog op de hoogte van al het carnavalsnieuws uit Brabant. Van opvallende outfits tot bijzondere anekdotes. Lees hier terug wat er maandag allemaal is gebeurd:

Carnaval is niet alleen een feest van verbroedering, maar ook van de liefde. Ingrid Hazenberg-Jansen uit De Moer ontmoette tijdens carnaval de man van haar leven. En dat allemaal dankzij haar koeienpak. Lees haar verhaal hier.

Lees ook Verliefd, verloofd en getrouwd dankzij dit pak en die ene openingszin

Van sneeuw, zoals zondagmiddag en -avond, zullen de carnavalsvierders deze maandag geen last hebben. Maar heel fraai feestweer zal het niet zijn, vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. Check de weersverwachting hier.

Lees ook Dit wordt het weer op deze carnavalsmaandag

Waar hij vorig jaar nog op nationale tv op zoek ging naar de liefde, straalt Jean-Paul uit B&B Vol Liefde deze carnaval van oor tot oor. Hij heeft namelijk de liefde gevonden. Maandagochtend is hij al vroeg uit veren voor het testikelbal in De Locobar in Bonenpikkerslaand. Lees het artikel hier.



Met een tas vol versiering loopt Will van Gils (81) de begraafplaats in Dongen op. Ieder jaar op carnavalsmaandag versiert hij daar het graf van zijn overleden vrouw Riet van Helvert. Ze werd maar 60 jaar oud en overleed in 2004 aan alvleesklierkanker. Dit is zijn verhaal.