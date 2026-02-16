Bierstorm op de rioolwaterzuivering door carnaval: 'We kunnen de druk aan'

Terwijl de carnavalsvierders in West-Brabant zich tegoed doen aan hun favoriete biertjes, zorgt dat volgens waterschapsbestuurder Wessel de Beer voor een ‘fun fact’ in de rioolwaterzuivering. Door de consumptie van alle pinten, spoelt er een groter volume organisch materiaal het afvalwater binnen. En dat betekent… extra schuim!

Al dat gerstenat is niet alleen feestelijk, meldt de bestuurder op sociale media. "Het zorgt ook voor wat extra bubbels in onze installaties." Het extra schuim is volgens De Beer 'gewoon een teken dat onze bacteriën hun werk goed doen!'

Geen reden tot zorg

Volgens De Beer is er dus geen reden tot zorg. “Onze vakmensen zijn getraind om met dit soort pieken om te gaan. We houden alles nauwlettend in de gaten en kunnen bijsturen waar nodig. Dus geen zorgen, het proces blijft stabiel, ook als de feestvierders dat niet zijn.”

Kleine boodschap

En voor de carnavalsvierders is er nóg een kleine boodschap, maar dan van het waterschap: “Geniet van de feesten, maar onthoud dat alles wat je doorspoelt, bij ons terechtkomt. We kunnen de druk aan, maar een beetje bewustzijn is altijd welkom.”