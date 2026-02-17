Bijna 3 woningbranden per dag in Brabant

Een vlam in de pan of een vergeten kaars: in heel Brabant waren in 2025 in totaal 939 woningbranden. Dat komt neer op bijna drie branden per dag. Het aantal is minder dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meldingen van de brandweer.

Romee van der Heijden Geschreven door

Waar in de rest van Nederland het aantal woningbranden juist is gestegen, is dit aantal in Brabant juist met 7,9 procent gedaald. Van alle Brabantse gemeenten spant Eindhoven de kroon met de meeste brandmeldingen. Daar zijn in één jaar tijd 93 meldingen geweest. Daarna volgt Tilburg met 89 meldingen en heeft Breda er 79 gehad.

Als je het aantal woningbranden vergelijkt met het aantal inwoners, dan komt daar een andere top drie uit. Bovenaan staat dan Alphen-Chaam met 13 branden per 10.000 woningen. Op nummer twee staat Boekel met 12,8 branden en volgt Woensdrecht met 12,7 woningbranden.

Top 10 Brabantse gemeenten met de meeste woningbranden in 2025 per 10.000 woningen Alphen-Chaam: 13 woningbranden Boekel: 12,8 woningbranden Woensdrecht: 12,7 woningbranden Loon op Zand: 12,2 woningbranden Zundert: 11,8 woningbranden Goirle: 11,2 woningbranden Halderberge: 10,8 woningbranden Meierijstad: 10 woningbranden Waalre: 9,9 woningbranden Oosterhout: 9,8 woningbranden

Baarle-Nassau is de enige gemeente waar de brandweer helemaal niet hoefde uit te rukken. Daar waren geen woningbranden. Hilvarenbeek doet het met 2,8 branden ook goed, gevolgd door Moerdijk met 3,5.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Localfocus te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Vooral in koude wintermaanden veel woningbranden

Afgelopen jaar vonden in Nederland de meeste woningbranden plaats in december: gemiddeld 30,7 per dag. Dat is 48 procent meer dan in een gemiddelde maand in 2025, waarin het aantal uitkomt op 20,8 branden per dag. Ook in januari lag het aantal woningbranden fors hoger dan gemiddeld (+40%). “In de winter steken Nederlanders waarschijnlijk vaker kaarsen en de houtkachel aan, wat het risico op brand vergroot. Heb je een houtkachel thuis? Zorg er dan wel altijd voor dat de schoorsteen goed in orde is", waarschuwt Michiel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer. “Gelukkig slaan niet bij alle woningbranden de vlammen uit het dak. Bij 11 procent van alle meldingen was er zelfs geen directe actie vereist van de brandweer. Het vuur was in deze gevallen snel weer onder controle, en hoefde de brandweer niet ter plaatse te komen. Een goede schuimblusser en blusdeken in huis kunnen in zo’n geval hét verschil maken”, vult Ypma nog aan.