Komst bedrijventerrein Wijkevoort: deze zomer eindelijk duidelijkheid

Na zeven jaar komt er deze zomer een einde aan onduidelijkheid over de komst van het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort bij de Tilburgse Reeshof. De Raad van State heeft laten weten dat de zaak die omwonenden tegen de gemeente aanspanden in juli of augustus voorkomt.

Omwonenden zijn het daar niet mee eens en stuurden eerder deze maand nog een brief naar de raad. De actiegroep Reeshof aan Zet pleit ervoor de bouw van Wijkevoort af te blazen.

De gemeente stemde in 2021 in met de bouw van het industrieterrein. Tilburg zou behoefte hebben aan 140 hectare extra industrieterrein. Deels kunnen ze dat vrijmaken door op bestaande terreinen kavels te verschuiven. Maar een terrein van 80 hectare groot, aan de zuidwestkant van de stad, is volgens de gemeente noodzakelijk.

Stad is niet stilgevallen

Volgens de groep is Tilburg al zeven jaar bezig met Wijkevoort, maar de situatie is in die jaren enorm veranderd. Er is meer aandacht voor zaken als gezondheid, luchtkwaliteit hittestress en klimaat. Er is meer wetgeving rond natuur en Natura 2000-bescherming.

"De stad is niet stilgevallen", schrijft de groep. "De logistiek is niet ingestort. De economie heeft zich aangepast en alternatieven gevonden. De enige die XXL Wijkevoort mist, is de mega-investeerder achter het plan."

Industrieterrein is niet meer nodig

Ook zijn er serieuze zorgen over de capaciteit en stabiliteit van het elektriciteitsnet en er zijn structurele tekorten aan arbeidskrachten. Mede hierdoor zou zo'n groot industrieterrein niet meer nodig zijn, volgens Reeshof aan Zet.

De gemeente houdt vast aan het plan voor een nieuw megabedrijventerrein en heeft het tot speerpunt gemaakt in het bestuursakkoord. Wel moet Tilburg van de Raad van State met een betere onderbouwing komen voor bepaalde zaken in het bestemmingsplan. Met name de stikstofpuzzel heeft een nadere motivatie van de gemeente nodig. Daarvoor heeft ze vier weken de tijd gekregen van de Raad van State.