EHBO Tilburg ziet het al om 4 uur 's middags misgaan: 'Veel dronken mensen'

Tijdens carnavalsmaandag liep de EHBO in Tilburg opnieuw af en aan. Om vier uur ’s middags stonden de eerste dronken feestvierders al te wachten bij de post. “Dat is eigenlijk onacceptabel”, zegt Ad van Laarhoven, hoofd van de EHBO in Tilburg. “Mensen wisten toen al niet meer waar ze mee bezig waren.”

Kim Panhuijzen & Floortje Steigenga Geschreven door

Nog voor veel feestvierders goed en wel op gang waren, had de EHBO het al druk. “Dit jaar is het erger dan vorig jaar. Wij startten vrijdags om vier uur 's middags en toen stonden er al mensen te wachten op ons. Er waren al veel dronken mensen." Dat zegt volgens van Laarhoven genoeg over deze carnavalseditie. Helemaal van de wereld af

Carnaval betekent voor de EHBO topdrukte. “We maken zoveel mee dat mensen te veel drinken.” Volgens Van Laarhoven gaat het allang niet meer alleen om jongeren. “Nou, ook volwassenen. Volwassenen hadden wij al zo'n vier uur al. Die wisten niet waar ze mee bezig waren.” Wat hij het meest ziet? “Dat de mensen dus gewoon helemaal van de wereld af zijn. Dat ze niet weten waar ze zijn, niet weten wat ze gedaan hebben.” Soms moet de EHBO zelfs ouders of familie bellen. “Dan moeten wij ze bijpraten, kijken of we mensen kunnen bellen die ze op komen halen. Want dan moeten ze echt naar huis, want het gaat niet meer.”

Onderkoeld in de sneeuw

Alsof drank nog niet genoeg problemen oplevert, gooide het weer zondag roet in het eten. Het begon plots te sneeuwen en het werd ijskoud. “Onze EHBO's merkten heel snel dat de mensen onderkoeld raakten.” Dan moet er snel gehandeld worden. “Dus dan wordt getemperatuurd, isolatiedekens erbij. Want de mensen moeten dus wel op temperatuur blijven, want anders gaat het fout.” Het bleef niet bij één of twee gevallen. “Nou, het ging toch totaal wel denk ik om tien mensen die dus echt onderkoeld raakten.” Maandag oogt het rustiger. “Nou, vandaag ziet het er gunstig uit. We hebben tot aan heden sinds één uur nog maar vier behandelingen gehad.” Zes koppels op pad

Om snel hulp te kunnen bieden, lopen tijdens carnaval zes EHBO-koppels door de binnenstad. Jan en Astrid vormen zo’n team. Met een rugzak vol medische spullen en een AED trekken ze door de drukke straten én juist langs de rustigere plekken. “Wij lopen altijd in koppeltjes,” legt Jan uit. “De post kan ons oproepen als er ergens hulp nodig is. Doordat we constant rondlopen, zijn we snel ter plaatse.” Ze letten niet alleen op mensen die zichtbaar te veel hebben gedronken. “Vaak trekken mensen die onwel worden zich juist terug op rustige plekken,” zegt Astrid. “Daar zoeken we dus ook bewust.” Naast alcohol krijgen ze ook te maken met drugsgebruik, valpartijen en verzwikte enkels. “Iemand kan zo van een stoepje afstappen en verkeerd terechtkomen,” aldus Jan.

Ad van Laarhoven, hoofd EHBO Tilburg (foto: Omroep Brabant).