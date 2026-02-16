Winterweer nog niet voorbij: donderdag kans op sneeuw in Brabant

Donderdag is er opnieuw kans op sneeuw, vertelt weerman Donny de Koning van Weerplaza. Woensdagavond trekt vanuit het zuiden een sneeuwzone richting Brabant. Maar de sneeuw echt gaat vallen is nog onzeker.

"In België gaat het sneeuwen en volgens de berekeningen is er in de provincies onder de grote rivieren kans op sneeuw", voorspelt de meteoroloog. "Voor Noord-Brabant is de kans fifty-fifty. Het is nog erg onzeker.”

De nacht van woensdag op donderdag is volgens hem in elk geval koud genoeg. Ook neemt de bewolking bij onze zuiderburen toe. Bij een kleine verschuiving van de neerslagzone naar het noorden kunnen de sneeuwvlokken ook in onze provincie vallen. “Maar de berekeningen lopen nog sterk uiteen.”

Laatste koude dag

Vrijdag wordt een koude, maar droge dag. In de nacht van donderdag op vrijdag kan het -5 graden of lokaal soms nog kouder worden. Overdag is het 3 tot 4 graden. "Het is de laatste koude dag, want vanaf zaterdag wordt het een stuk zachter."

De temperaturen komen dan uit in de dubbele cijfers, al blijft het wel wisselvallig. Van nieuw winterweer is volgens De Koning in februari geen sprake meer. Maar de lente laat nog even op zich wachten, want ook in maart kan het nog koud worden.