Nepagenten actief in Helmond en Maashorst: 'Bel direct 112'

In de gemeenten Helmond en Maashorst zijn nepagenten actief. Daarvoor waarschuwt de politie maandagavond via een Burgernetmelding.

Volgens de melding benaderen de 'agenten' inwoners telefonisch met de vraag of zij waardevolle spullen of bankpassen in huis hebben.

De politie benadrukt dat zij inwoners hier nooit over benadert. De politie adviseert mensen die zo'n telefoontje krijgen, direct de verbinding te verbreken, nooit de deur open te doen en direct 112 te bellen.