Caravan in brand bij opvang voor mensen met beperking in Steenbergen

Een caravan onder een overkapping aan de Kapelaan Kockstraat in Steenbergen is maandagavond in brand gevlogen. De brandweer schaalde snel op naar ‘grote brand’, omdat in het naastgelegen pand van het Thomashuis veel mensen aanwezig waren.

Het Thomashuis biedt opvang aan negen mensen met een verstandelijke beperking. Alle bewoners zijn veilig naar buiten gebracht en worden opgevangen in het gemeenschapshuis van Steenbergen. Niemand raakte gewond.

Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Het vuur in de caravan is geblust. Het pand raakte door de brand behoorlijk beschadigd. De bewoners moeten vannacht ergens anders slapen.