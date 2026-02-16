Navigatie overslaan

Scooterrijdster ernstig gewond na aanrijding in Beek en Donk

Gisteren om 22:46 • Aangepast gisteren om 22:58
De scooter belandde in de sloot (foto: AS Media).
Een vrouw is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Peeldijk in Beek en Donk. Zij werd daar op haar scooter aangereden door een automobilist. Een trauma-arts en ambulancepersoneel hebben het slachtoffer ter plaatse behandeld.

De vrouw is overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen.

Door de klap belandde de scooter in een naastgelegen sloot. De weg werd na het ongeval tijdelijk afgesloten voor verkeer.

De auto met Duits kenteken raakte zwaar beschadigd en is door een berger afgevoerd. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

