Scooterrijdster ernstig gewond na aanrijding in Beek en Donk

in Beek en donk

Een vrouw is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Peeldijk in Beek en Donk. Zij werd daar op haar scooter aangereden door een automobilist. Een trauma-arts en ambulancepersoneel hebben het slachtoffer ter plaatse behandeld.

De vrouw is overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen.