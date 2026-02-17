Carnaval eindigt met regen en wind, sneeuw klopt al op de deur

Pech voor carnavalsvierders deze dinsdag. Het weer is niet om over naar huis te schrijven, laat Floris Lafeber van Weerplaza weten.

"Het is een heel natte, wisselvallige winterdag", vertelde Lafeber dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Net zoals maandag zie ik boven Brabant veel blauwe vlekken op de weerkaarten, dat zijn regenbuien die over de provincie trekken." Bij dit alles staat een stevige westenwind. "Het is een beetje onstuimig vandaag."

Lokale buien

De temperatuur komt deze ochtend uit op 3 tot 5 graden. In de loop van de dag komen daar een paar graden bij. "Tijdens de tweede middaghelft nemen de buien heel geleidelijk af. Droge perioden met wat zonneschijn zullen dan gaan overheersen." Dinsdagavond, tijdens de afsluiting van carnaval, is er wel weer kans op een lokale bui. "Maar dit zijn echt lokale exemplaren. Het zal dan vaker droog zijn dan dat het regent."