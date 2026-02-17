Carnaval eindigt met regen en wind, sneeuw klopt al op de deur
Pech voor carnavalsvierders deze dinsdag. Het weer is niet om over naar huis te schrijven, laat Floris Lafeber van Weerplaza weten.
"Het is een heel natte, wisselvallige winterdag", vertelde Lafeber dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Net zoals maandag zie ik boven Brabant veel blauwe vlekken op de weerkaarten, dat zijn regenbuien die over de provincie trekken."
Bij dit alles staat een stevige westenwind. "Het is een beetje onstuimig vandaag."
Lokale buien
De temperatuur komt deze ochtend uit op 3 tot 5 graden. In de loop van de dag komen daar een paar graden bij. "Tijdens de tweede middaghelft nemen de buien heel geleidelijk af. Droge perioden met wat zonneschijn zullen dan gaan overheersen."
Dinsdagavond, tijdens de afsluiting van carnaval, is er wel weer kans op een lokale bui. "Maar dit zijn echt lokale exemplaren. Het zal dan vaker droog zijn dan dat het regent."
Gevoelstemperatuur onder het vriespunt
Woensdag wordt het volgens Lafeber beter. "Dan overheersen de droge perioden en is de kans op een buitje wat kleiner. Af en toe is er dan wat zonneschijn, maar het wordt wel wat kouder. De wind draait komende nacht namelijk van west naar oost. Die neemt ook behoorlijk in kracht toe en voert koude lucht aan. Dit leidt tot een maximumtemperatuur van 2 of 3 graden. Bij een stevige oostenwind ligt de gevoelstemperatuur woensdag onder het vriespunt."
Dat is de voorbode van winterweer op donderdag. "Dan trekt een neerslagzone vanuit België naar het zuiden van Nederland. Dat is een sneeuwzone. De weerberekening geeft dan ruim vijf centimeter sneeuw aan voor delen van Brabant en Limburg."
Warmer vooruitzicht
Vanaf vrijdag wordt het allemaal wat zachter. In het weekend halen we temperaturen van zelfs 12 of 13 graden. "En komende week wordt het nog wat warmer, misschien lokaal 14 graden. Het blijft daarbij wel wisselvallig, met veel buien. Maar ook af en toe wat zonnige perioden tussendoor."