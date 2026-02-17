In deze Brabantse gemeente betaal je het minst voor een huis

Vught is de gemeente waar de gemiddelde huizenprijs in onze provincie het hoogst is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster, op basis van de transactieprijzen van alle verkochte bestaande koopwoningen in 2025. In Vught kostte een huis vorig jaar gemiddeld 671.948 euro.

Naast Vught staan de gemeenten Waalre en Nuenen, Gerwen en Nederwetten in de top drie van onze provincie. In Waalre kwam de gemiddelde huizenprijs in 2025 uit op 662.285 euro. De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten staat op plaats drie met een gemiddelde prijs van 631.744 euro. Het zijn enorme bedragen, maar de gemiddelde huizenprijs in Vught, Waalre en Nuenen, Gerwen en Nederwetten is nog niets vergeleken met die in de gemeenten Blaricum en Bloemendaal. Daar zijn de gemiddelde huizenprijzen het hoogst van heel Nederland, met respectievelijk 1,1 miljoen euro en 1.023.762 euro.

Een koophuis in Nederland kostte vorig jaar gemiddeld 480.000 euro. Dat is bijna 29.000 euro meer dan een jaar eerder. In bijna alle gemeenten zijn koophuizen duurder geworden; slechts in negentien van de 342 gemeenten kostte een huis minder dan een jaar eerder.

Groot verschil

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste gemeenten in Nederland is dit jaar groter geworden. In 2025 bedroeg dit verschil 835.000 euro; een jaar eerder was dat nog 797.000 euro. Een koopwoning kost in Blaricum ruim vier keer zoveel als in hekkensluiter Kerkrade.

De laagste gemiddelde huizenprijs in Brabant vind je in de gemeente Roosendaal: 389.117 euro. Bergen op Zoom volgt op plaats twee, met een bedrag van 398.490 euro.

Hieronder kun je zien hoeveel een huis gemiddeld kost in jouw gemeente: