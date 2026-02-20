Eindhovense groeibriljant kijkt veel naar voorbeeld: 'Geweldige speler'

Hij is één van de grootste talenten in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau in Nederland. Thijs Muller wil spoedig naar de Eredivisie en droomt van het buitenland, maar wil eerst ervaring opdoen bij FC Eindhoven. Wat de 18-jarige Eindhovenaar onder andere doet om een betere voetballer te worden, is filmpjes op YouTube kijken. “Dingen die ik zie, probeer ik soms zelf uit te voeren.”

Zijn grote voorbeeld is niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar Mesut Özil. De voormalig Duits international kwam in zijn carrière uit voor onder andere Real Madrid en Arsenal. “Een geweldige speler, maar ondergewaardeerd door het grote publiek. Hij was altijd mijn voorbeeld. Ik heb zoveel beelden van hem bekeken en kan veel van hem leren.”

Net als Özil is Muller een linkspoot en een aanvallende middenvelder. Die positie had hij al op jonge leeftijd bij de Eindhovense amateurclubs Unitas’59 en vv Acht. “Ik kom het beste tot mijn recht als ik tussen de linies speel. Het is een mooie plek waarin je belangrijk bent in het aanvalsspel.” PSV pikte hem al op 8-jarige leeftijd op, drie jaar later koos hij voor FC Eindhoven. Bij die club debuteerde hij vorig seizoen op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht. Dit seizoen veroverde hij een basisplaats toen Jan Poortvliet tijdelijk de taken overnam van de geblesseerd geraakte hoofdtrainer Maurice Verberne. “Het zag er een paar maanden anders uit, toen zat ik op de bank. Zo zie je maar wat vertrouwen kan doen, daar ga ik veel beter van voetballen.”

"Mijn gevoel zei dat ik wilde blijven."

In korte tijd maakte Muller zoveel indruk in Eindhovense dienst, dat hij op de lijstjes kwam van grotere clubs. Toch besloot hij om zijn handtekening te zetten onder een contract bij FC Eindhoven. “Ik heb goede gesprekken gevoerd met andere clubs. Mijn gevoel zei echter dat ik nog in Eindhoven wilde blijven, ik weet wat ik hier heb. Bij FC Eindhoven kan ik spelen op een behoorlijk niveau, belangrijk voor mijn leeftijd.”

Door zijn indrukwekkende periode in het blauw-wit en de daardoor ontstane mediabelangstelling merkt de Eindhovenaar wel dat zijn status is veranderd. “Het is wat lastiger geworden. Tegenstanders gaan zich voorbereiden op mijn sterke punten. Ik moet daar lering uit trekken zodat ik beter met situaties om kan gaan. Zo ben ik nog te voorspelbaar, dat moet anders. Ik train in ieder geval altijd keihard. Zo creëer ik inhoud en dat is nodig voor als ik een volgende stap wil zetten.” Het niveau van Mesut Özil heeft hij nog lang niet, maar Muller hoopt op een toekomst in de top. “Ik heb in mijn hoofd een hele mooie route, ik denk dat het wel goedkomt. FC Eindhoven is een mooie club, maar mijn vervolgstap is naar een hoger niveau. Ik luister in ieder geval altijd naar mijn gevoel, dan neem je de beste beslissingen.”