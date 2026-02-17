Presidentiële trompet gestolen door brutale wasbeer in Oss

Toen Ben van den Elshout maandagavond na het dweilen in Ossekoppenrijk (Oss) naar huis wilde gaan, kon hij zijn trompet nergens meer vinden. Even later, toen hij bij café Bellevue de bewakingsbeelden terugkeek, zag hij iemand in een wasberenpak met zijn trompet weglopen.

Maandagavond ging het mis bij de kiosk na het dweilen in het park, een evenement waar vijf tot achtduizend bezoekers op afkwamen. Van den Elshout viel voor de gelegenheid in bij Kapel Kiep Kwajt. "Na afloop van het dweilen hadden we de instrumenten op een hoop gegooid aan de zijkant van de kiosk en zijn een pilsje gaan drinken."

"Het is gewoon superirritant, ze moeten met hun handen van je spullen afblijven", zegt Van den Elshout. Dinsdagochtend is hij druk bezig zich klaar te maken voor de trouwerij van het boerenbruidspaar, die om elf over elf in de Sint Jozefkerk begint. Naast dweilmuzikant is hij ook president van de Stichting Carnavals Viering Oss (SCVO) .

Camerabeelden

Volgens eigen zeggen stonden ze een halfuurtje op een meter of twintig van de kiosk na te praten. Van den Elshout was een van de laatsten die naar huis ging, toen hij ontdekte dat zijn trompet weg was.

Op camerabeelden van café Bellevue zag hij later een persoon verkleed in een wasberenpak de kiosk verlaten met zijn trompet in de hand. "Het is gewoon kut dat iemand dat doet." Of de diefstal een carnavalsgrap is, weet hij niet.

Dinsdagmiddag moet hij weer optreden. Daarvoor heeft hij een instrument kunnen lenen. "Gelukkig heb ik het mondstuk en het boekje met muziek nog."

De trompet heeft een waarde van ongeveer 1000 euro. Van den Elshout doet een oproep aan de wasbeer: "Leg 'm maar bij Bellevue, dan ben ik weer helemaal gezegend."