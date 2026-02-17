Stroomstoring treft 1600 huishoudens in Eindhoven

Ruim 1600 huishoudens in de buurt Vlokhoven in Eindhoven zaten van iets voor halftwaalf dinsdagochtend tot het middaguur zonder stroom.

De storing ontstond in een elektriciteitshuisje. Wat de storing veroorzaakte, is niet duidelijk. Monteurs van Enexis konden het probleem binnen een halfuur oplossen. Enexis ging er eerder nog vanuit dat de storing niet voor halftwee dinsdagmiddag zou zijn opgelost.