Navigatie overslaan

Stroomstoring treft 1600 huishoudens in Eindhoven

Vandaag om 11:54 • Aangepast vandaag om 12:29
Afbeelding: X/Enexis Storingen.
Afbeelding: X/Enexis Storingen.

Ruim 1600 huishoudens in de buurt Vlokhoven in Eindhoven zaten van iets voor halftwaalf dinsdagochtend tot het middaguur zonder stroom. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De storing ontstond in een elektriciteitshuisje. Wat de storing veroorzaakte, is niet duidelijk. Monteurs van Enexis konden het probleem binnen een halfuur oplossen. Enexis ging er eerder nog vanuit dat de storing niet voor halftwee dinsdagmiddag zou zijn opgelost. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.