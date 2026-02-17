Advertentie
Stroomstoring treft 1600 huishoudens in Eindhoven
Vandaag om 11:54 • Aangepast vandaag om 12:29
Ruim 1600 huishoudens in de buurt Vlokhoven in Eindhoven zaten van iets voor halftwaalf dinsdagochtend tot het middaguur zonder stroom.
De storing ontstond in een elektriciteitshuisje. Wat de storing veroorzaakte, is niet duidelijk. Monteurs van Enexis konden het probleem binnen een halfuur oplossen. Enexis ging er eerder nog vanuit dat de storing niet voor halftwee dinsdagmiddag zou zijn opgelost.
