Bijna 500 bestuurders moeten blazen bij grote verkeerscontrole

477 bestuurders zijn maandag bij een grote verkeerscontrole in Hank en Oosterhout gecontroleerd. Vier automobilisten waren onder invloed en vijf kregen een bekeuring voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

De verkeerscontroles werden gehouden op de Pasteurlaan in Oosterhout en de Provincialeweg in Hank. Bij alle 477 bestuurders werd een blaastest uitgevoerd. Hierbij bleek dat twee personen onder invloed van drugs aan het rijden waren, een was onder invloed van alcohol en een bestuurder had zowel drugs en alcohol gebruikt voordat hij in de auto stapte.

Verder werden er nog diverse, andere overtredingen geconstateerd. Vijf mensen gebruikten hun telefoon tijdens het rijden. Een iemand droeg geen gordel en een ander had geen rijbewijs bij zich. Ook was er iemand die een stopteken negeerde.