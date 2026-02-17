Man mishandelt twee verkeersregelaars na optocht in Helmond

Twee verkeersregelaars zijn zondagavond op de Steenweg mishandeld na de carnavalsoptocht in Helmond. Een man zou een bouwhek hard tegen het achterhoofd van een van de slachtoffers hebben geduwd en daarna hebben geslagen. De verdachte meldde zich later bij de politie.

De verkeersregelaars stonden op de Steenweg omdat de aansluiting met de Kanaaldijk Noord-West was afgezet vanwege de carnavalsoptocht. Volgens de verkeersregelaars, die als vrijwilligers helpen met carnaval, sloeg een man hard een bouwhek tegen het achterhoofd van een van hen.