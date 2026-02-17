Navigatie overslaan

Man mishandelt twee verkeersregelaars na optocht in Helmond

Vandaag om 12:57 • Aangepast vandaag om 13:51
Archieffoto: Karin Kamp.
Twee verkeersregelaars zijn zondagavond op de Steenweg mishandeld na de carnavalsoptocht in Helmond. Een man zou een bouwhek hard tegen het achterhoofd van een van de slachtoffers hebben geduwd en daarna hebben geslagen. De verdachte meldde zich later bij de politie.

De verkeersregelaars stonden op de Steenweg omdat de aansluiting met de Kanaaldijk Noord-West was afgezet vanwege de carnavalsoptocht. Volgens de verkeersregelaars, die als vrijwilligers helpen met carnaval, sloeg een man hard een bouwhek tegen het achterhoofd van een van hen.

Toen ze de man hierover aanspraken, zou hij volgens de verkeersregelaars 'er flink op los hebben geslagen', schrijven ze op Facebook. De verkeersregelaars werden door Rode Kruis-hulpverleners nagekeken.

De politie bevestigt het incident en zegt dat de verdachte zich later heeft gemeld. De politie doet een buurtonderzoek en kijkt of er camerabeelden van het incident zijn. 

