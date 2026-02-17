Advertentie
86-jarige vrouw ernstig gewond door ongeluk in Oosterhout
Vandaag om 13:26 • Aangepast vandaag om 15:37
Een vrouw (86) met een rollator is dinsdagmiddag rond een uur ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op het Paterserf in Oosterhout is. Ze werd aangereden door een busje en raakte bekneld.
De hulpdiensten rukten massaal uit na het ongeluk. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse. De omgeving is afgezet en de brandweer heeft een scherm geplaatst om het zicht op het ongeluk af te schermen.
De vrouw werd lange tijd gereanimeerd en daarna met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk gebeurde naast een flat en de politie waarschuwde verschillende bewoners omdat ze vanaf de balustrade aan het filmen waren.
