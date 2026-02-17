86-jarige vrouw ernstig gewond door ongeluk in Oosterhout

Een vrouw (86) met een rollator is dinsdagmiddag rond een uur ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op het Paterserf in Oosterhout is. Ze werd aangereden door een busje en raakte bekneld.

De hulpdiensten rukten massaal uit na het ongeluk. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse. De omgeving is afgezet en de brandweer heeft een scherm geplaatst om het zicht op het ongeluk af te schermen.