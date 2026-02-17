Onze eigen Nicole ten huwelijk gevraagd in het Fijnfisjenie Café: 'Ja!'

Love is in the air in het Fijnfisjenie Café! Niemand minder dan onze eigen Nicole Melchers werd dinsdagmiddag door haar Levin den Boer ten huwelijk gevraagd. Nicole is uitvoerend producent bij Omroep Brabant en ze was compleet verrast toen haar verloofde in het café voor haar op zijn knieën ging.

Het is meer dan toepasselijk dat Levin zijn Nicole ten huwelijk vraagt in het Fijnfisjenie Café. Nicole is al jarenlang een van de gezichten van de gezelligste kroeg van Brabant. Omroep Brabant had zelfs een aandeel in het ontstaan van de liefde tussen de twee. In 2018 deed Nicole voor Omroep Brabant verslag van een dating event in de Efteling. Levin is fotograaf en maakte daar namens de Efteling foto’s. En echt waar, de eerste foto die hij maakte was van Nicole. “Ik stond op het podium en terwijl ik de zaal rondkeek, viel mijn oog op die dame met die mooie ogen en leuke jurk”, vertelt hij. “Dat was Nicole.” Nog niet wetende wie ze precies was en wat ze deed, kon hij zijn ogen gedurende de dag niet van haar afhouden. “We hadden steeds meer oogcontact, dus ik had wel het idee dat ze mij ook leuk vond. Achteraf hoorde ik dat haar gevraagd was of er geschikte kandidaten bij de groep zaten die dag. Nicole zei toen van niet, maar dat ze de fotograaf van de Efteling eigenlijk wel heel erg leuk vond”, lacht hij. Een echt liefdessprookje in wording, dus.

De eerste foto die Levin van Nicole (midden) maakte, in 2018 in de Efteling (foto: Levin den Boer).

Uiteindelijk ontmoetten de twee elkaar aan het einde van de dag aan de bar, waar ze hun eerste afspraakje maakten. Na vele succesvolle dates en pendelen tussen Zaltbommel en Tilburg besloot het stel samen te gaan wonen in Zaltbommel. Daar wonen ze nog steeds. In 2020 kregen ze samen een zoon: Robian. Er ontbrak alleen nog één ding: een huwelijk. “Na acht jaar vind ik het tijd dat ik op mijn knieën ga”, zegt Levin als Omroep Brabant hem van tevoren spreekt. “Nicole wil al heel lang en graag trouwen en ik vind het nu het moment om het te doen. Ik ben sinds augustus vorig jaar al bezig met alles te regelen, en nu komt het live op televisie, met ring en al... Heel spannend.”

"Man, wat heb ik in de stress gezeten."

Het had wel wat voeten in aarde, want alles geheimhouden viel niet mee. “We hebben totaal geen geheimen voor elkaar, dus de ring regelen was bijvoorbeeld echt een hele opgave", zegt Levin. "Ik heb ‘m uiteindelijk online besteld en laten thuisbezorgen op de dag dat Nicole was werken. Maar wat denk je? Het pakket had vertraging en kwam pas de volgende dag, wanneer we thuis zouden zijn. Uiteindelijk is het met behulp van de buren goed gekomen. Maar man, wat heb ik in de stress gezeten.” Dinsdag verliep alles volgens plan. Nicole werd met een smoesje naar het podium gelokt, waar een nummer van Guus Meeuwis werd opgezet. "Dit is mijn liedje", zei ze verrast. Ze keek een beetje verbaasd om zich heen, tot het orkest op het podium verdween en Levin verscheen. Ze vloog hem in de armen. "Je bent echt alles voor me", begon Levin. "Je bent bijzonder, blijft bijzonder." Dan gaat hij op z'n knieën. "Nicole, wil je met me trouwen?" Nicole houdt het niet meer en begint van blijdschap te springen: "Ja, dat wil ik heel graag!" En zo is dit prachtige liefdessprookje helemaal compleet.

De ring die Levin heel wat stress opleverde (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).



