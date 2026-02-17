De Kuukse Elfkroegentocht: 'De prins moet even herstellen'

Rolschaatsen, shotten, struikelen en weer door. Tijdens de jaarlijkse Kuukse Elfkroegentocht in het centrum van Cuijk namen 35 teams het tegen elkaar op. De prins en zijn adjudant begonnen fanatiek… en toen ging de prins vrijwel meteen onderuit.

“Twintig jaar niet meegedaan en dan gelijk zo’n valpartij”, lacht de adjudant achteraf. “Maar we hebben ons herpakt en zijn gewoon doorgerend.”

Net geen record

De Kuukse Elfkroegentocht is een race op rolschaatsen langs elf kroegen, met in elke kroeg een shotje. Binnen acht minuten waren de prins en zijn adjudant langs alle cafés gesprint, achtervolgd door het geroezemoes van feestvierders, het rinkelen van glazen en het getoeter van begeleiders met fluitjes die een pad vrijmaakten.

Hun tijd was snel, maar net niet genoeg om het record van vorig jaar te breken: dat staat op 7 minuten en 34 seconden, maar toch een indrukwekkende tijd. Toch was het een indrukwekkende prestatie, zeker na vijf dagen carnaval in de benen.

Herstellen

Elf shotjes later moest de prins even bijkomen, terwijl de adjudant zijn drankjes keurig binnenhield. “Nou, bij mij zit het nog binnen, maar de prins, die is nu even aan het herstellen inderdaad", zegt de adjudant lachend. "Die kan het niet meer hebben."

Carnaval in volle vaart

Hoewel de vermoeidheid er op dag vijf bij iedereen goed inzat, deerde dat de feestgangers niet. Polonaises slingerden door de straten, muziek dreunde uit iedere kroeg en overal werden gejuich en gelach vermengd met het aroma van bier. Voor wie toekeek was het een spektakel: chaos, snelheid en shotjes in één bruisend geheel.