Rechter tikt gemeente op de vingers over geluid bij Awakenings en Decibel

De gemeente Hilvarenbeek heeft het onderzoek naar geluidsoverlast tijdens de festivals Awakenings en Decibel Outdoor niet goed genoeg gedaan. Dat concludeerde de rechtbank in Breda dinsdag. Buurtbewoners stapten naar de rechter omdat zij vinden dat de gemeente in 2024 te hoge geluidsnormen heeft toegestaan en al lange tijd veel last van geluid ervaren van de festivals.

De omwonenden van de festivals bij Beekse Bergen zijn niet tegen de organisatie van de festivals, maar vinden wel dat het geluid zachter mag. Omwonenden ervaren vooral overlast van lage, vaak hoorbare bastonen.

Geluid tijdelijk hoger

Het geluid mocht in 2024 tijdelijk hoger zijn dan de normale norm, omdat het college hiervoor toestemming had gegeven. Maar volgens deskundigen die door omwonenden waren ingeschakeld, is niet goed genoeg onderzocht hoeveel geluid echt in woningen hoorbaar is.

Dit geldt vooral voor lage tonen: die worden door muren en ramen minder goed tegengehouden dan hoge tonen, waardoor vooral ’s avonds en ’s nachts sprake kan zijn van flinke overlast.