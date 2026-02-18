Rechter tikt gemeente op de vingers over geluid bij Awakenings en Decibel
De gemeente Hilvarenbeek heeft het onderzoek naar geluidsoverlast tijdens de festivals Awakenings en Decibel Outdoor niet goed genoeg gedaan. Dat concludeerde de rechtbank in Breda dinsdag. Buurtbewoners stapten naar de rechter omdat zij vinden dat de gemeente in 2024 te hoge geluidsnormen heeft toegestaan en al lange tijd veel last van geluid ervaren van de festivals.
De omwonenden van de festivals bij Beekse Bergen zijn niet tegen de organisatie van de festivals, maar vinden wel dat het geluid zachter mag. Omwonenden ervaren vooral overlast van lage, vaak hoorbare bastonen.
Geluid tijdelijk hoger
Het geluid mocht in 2024 tijdelijk hoger zijn dan de normale norm, omdat het college hiervoor toestemming had gegeven. Maar volgens deskundigen die door omwonenden waren ingeschakeld, is niet goed genoeg onderzocht hoeveel geluid echt in woningen hoorbaar is.
Dit geldt vooral voor lage tonen: die worden door muren en ramen minder goed tegengehouden dan hoge tonen, waardoor vooral ’s avonds en ’s nachts sprake kan zijn van flinke overlast.
De rechtbank is het daarmee eens. Hoewel de vergunningen op zich verleend hadden mogen worden, oordeelde de rechter dat de gemeente onvoldoende heeft uitgelegd waarom de geluidsnormen acceptabel zijn voor omwonenden.
Nieuwe vergunningen
De rechtbank heeft de besluiten waarmee de gemeente de festivals een vergunning gaf daarom ongeldig verklaard. De gemeente moet binnen twee maanden een nieuw besluit nemen, waarin duidelijk staat hoe en waarom de geluidsnormen zijn vastgesteld. Zij moet onder meer bewijzen dat de belangen van omwonenden goed zijn afgewogen en welke technieken worden gebruikt om geluidsoverlast te beperken.
Hoewel de festivals waarvoor de vergunningen waren verleend al hebben plaatsgevonden, moet de gemeente toch nieuwe besluiten nemen. De uitkomst daarvan kan namelijk belangrijk zijn voor toekomstige edities van de festivals, die jaarlijks plaatsvinden.
'Vertrouwen in gemeente'
Een woordvoerder laat namens de organisatoren van Awakenings en Decibel weten geen partij te zijn. “Wij kunnen nu niet beoordelen wat de gevolgen hiervan zijn, maar hebben er als organisatoren vertrouwen in dat de gemeente dit in de komende periode kan herstellen.”
Het is onduidelijk of de gemeente Hilvarenbeek opnieuw onderzoek gaat doen naar de geluidsnormen. De gemeente is dinsdag door Omroep Brabant om een reactie gevraagd om commentaar maar laten weten pas later hiermee te komen.