Automobilist trapt verkeerde pedaal in, richt ravage aan in Oss

Een automobilist heeft dinsdagmiddag een flinke ravage aangericht op de parkeerplaats bij Winkelcentrum De Ruwert in Oss. De man trapte per ongeluk op het gaspedaal in plaats van zijn rem en botste tegen twee auto's aan.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de man van de parkeerplaats weg zou rijden, maar dat ging niet helemaal goed. Zijn auto schoot naar voren en hij botste vol tegen een rijdende auto aan. Gelukkig raakte de eerste auto waar hij tegen aanreed slechts licht beschadigd.

Toen de bestuurder daarna alleen doorreed, botste hij ook nog tegen een geparkeerde auto aan. Deze auto raakte wel flink beschadigd en ook het voertuig van de man zelf liep aanzienlijke schade op.

De parkeerplaats bij het winkelcentrum was na de botsingen bezaaid met brokstukken van de auto's.

Alle drie de auto's moesten worden weggesleept.