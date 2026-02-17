Boer Hans kiest Chantal: 'Het voelt eigenlijk als echt'

Boer Hans stond voor de moeilijkste keuze van zijn leven: uit drie vrouwen kiezen wie zijn partner zou worden tijdens de vernieuwde boerenbruiloft in Waeverstad. Uiteindelijk viel de keuze op Chantal. “Het was een moeilijke keuze, maar Chantal heeft het gewoon”, zegt Hans.

Een oude traditie in een nieuw (Carnavals) jasje Een boerenbruiloft is een eeuwenoude Brabantse traditie waarbij bruid en bruidegom één dag lang het dorp op stelten zetten met muziek, eten en feest.

Het koppel werd daarna officieel in 'de onecht' verbonden, maar voor beiden voelt het juist heel echt. Chantal: “Het voelt niet als onecht, Hans. Het voelt eigenlijk als echt.”

Dit jaar kwam de boerenbruiloft terug van weggeweest, maar dan wel in een vrolijk nieuw jasje: geïnspireerd op Boer zoekt Vrouw.

Van camping naar bruiloft

Hans ontmoette meerdere vrouwen tijdens speeddates, waarna er drie overbleven. Maar met één had hij al een bijzondere klik: Chantal.

Het koppel had elkaar namelijk al goed leren kennen tijdens hun werk samen op Hans’ camping in Gemert, waar Chantal de eerste jaren meehielp met opbouwen en organiseren. “Samen hebben we de camping in de eerste vier jaar opgebouwd tot waar die nu staat”, vertelt Chantal. “Ik ken Chantal al langer en ze zat al in mijn hartje, maar nu zit ze nog dieper”, voegt Hans toe.

En hoewel het feest groots wordt gevierd in het dorp, duurt het huwelijk officieel maar één dag. Morgen keert Chantal weer terug naar haar eigen leven en haar man, terwijl Hans gewoon weer op de camping aan de slag gaat. “Dan is alles weer normaal”, lacht Chantal.

Volgend jaar weer een kans

Het vernieuwde concept bleek een groot succes en het comité achter het evenement kijkt al vooruit. “Alle vrijgezellen van Waeverstad, opgelet. Volgend jaar heb je weer een kans, dus grijp die kans”, luidt de oproep.