Bijna uur vertraging op A58 door ongeluk met vrachtwagens

Vandaag om 16:36 • Aangepast vandaag om 16:51
Een vrachtwagen hangt tegen de vangrail aan bij Moergestel (foto: Rijkswaterstraat Verkeersinformatie).
Door een ongeluk op de A58 bij Moergestel is dinsdagmiddag een rijstrook dicht richting Tilburg. Twee vrachtwagens staan stil op de vluchtstrook. Eén van de voertuigen hangt tegen de vangrail aan. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Doordat er richting Tilburg om kwart voor vijf al 50 minuten file staat, heeft Rijkswaterstaat een omleidingsroute ingesteld. Het verkeer vanuit Eindhoven richting Tilburg wordt geadviseerd om te rijden via Den Bosch (A2, A65/N65).

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk.

