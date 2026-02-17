Megafile op A58 door ongeluk met vrachtwagen

Door een ongeluk op de A58 bij Moergestel stond er dinsdagmiddag bijna twee uur file richting Tilburg. Twee vrachtwagens stonden stil op de vluchtstrook en één rijstrook was dicht. Eén van de voertuigen hing tegen de vangrail aan.

Een oplettende vrachtwagenchauffeur reed op de snelweg bij Moergestel toen hij zag hoe een andere chauffeur plotseling wisselde van rijstrook en de vangrail in reed.

Toen hij vervolgens langs de wagen reed zag hij dat de bestuurder over zijn stuur heen hing. De chauffeur twijfelde geen moment en zette zijn wagen stil op de vluchtstrook, stapte uit en belde 112 onderweg naar de gewonde chauffeur toe.

Ter plaatse verleende hij eerste hulp, terwijl er een ambulance naar het ongeluk toe kwam.

Lange file

Doordat één rijstrook dicht was ontstond er een lange file richting Tilburg. Rijkswaterstaat had daarvoor een omleidingsroute ingesteld. Het verkeer vanuit Eindhoven richting Tilburg werd geadviseerd om te rijden via Den Bosch (A2, A65/N65).

De vangrail die door het ongeluk is beschadigd wordt later op de avond gerepareerd.