Carnavalsbaby Nomi geboren in Krabbegat

Carnaval bracht dit jaar een wel heel bijzondere verrassing naar Krabbegat: carnavalsbaby Nomi Kylie van Reusel is dinsdag geboren in het Moeder Kind Centrum van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. "Wat is er nou mooier dan een dochter krijgen tijdens carnaval”, zegt vader Sven glunderend.

Kim Panhuijzen & Ruud Ritzen Geschreven door

Nomi kwam precies om 11.51 uur ter wereld, via een keizersnede en dat was gelijk een feestje waard, al zat er een grappige twist aan. Vader Sven en opa Pim zijn namelijk fanatieke Tullepetaonen, echte Roosendaalse carnavalisten. Dat betekent dat Nomi werd geboren in het hart van de Krabben, de carnavalisten van Bergen op Zoom. De rivaliteit tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is tijdens carnaval legendarisch. “We plagen elkaar graag”, vertelt opa Pim, compleet in Roosendaals carnavalsornament, bij aankomst in het ziekenhuis. Achter het kraambed wappert daarom een levensgrote Tullepetaonen-vlag, als vrolijke provocatie richting de Krabben.

Carnavalsbaby

Nomi zelf lijkt weinig te merken van de strijd. Ze ligt tevreden te kirren in haar wiegje, terwijl moeder en dochter nog een nachtje in het ziekenhuis mogen blijven om bij te komen van de keizersnee. Vader Sven verklaart zich solidair: ook voor hem geen carnaval dit jaar. De keizersnede was trouwens strategisch gepland: het moest gewoon carnaval zijn. Zo werd Nomi het dertiende carnavalskindje dat dit jaar in het Bravis Moeder Kind Centrum in Bergen op Zoom ter wereld kwam. Hoeveel echte Tullepetaonen-baby’s er tussen zitten, is niet bekend. Over een paar jaar opent het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal, waarbij de vestigingen van Roosendaal en Bergen op Zoom samenkomen. Ook het Moeder Kind Centrum verhuist mee naar Roosendaal. Goed nieuws voor de Tullepetaonen… minder voor de Krabben. Voor nu geniet Nomi volop van haar eerste carnaval in Krabbegat, compleet met Roosendaalse vlag als decor.