Onrust bij tienertent Nuenen, jongen aangehouden onder invloed van alcohol

Bij de tienertent in Nuenen is dinsdagavond een minderjarige jongen aangehouden, nadat hij betrapt werd omdat hij alcohol op had. Tieners kunnen tijdens carnaval vier dagen lang tot na middernacht alcoholvrij feesten in de tent. Het feestje wordt elk jaar georganiseerd en is erg populair in de regio. De organisatie voert strenge controles uit om alles goed te kunnen laten verlopen.

De politie is dinsdagavond met meerdere eenheden aanwezig bij de Tienertent in Nuenen. Bij een steekproef onder de feestende tieners is minstens een minderjarige jongen betrapt onder invloed van alcohol. Hij is na een blaastest aangehouden voor openbaar dronkenschap.

Onrust de avond ervoor

In de nacht van maandag op dinsdag ontstond er onrust in de tienertent, nadat er meerdere mensen onwel zouden zijn geworden. Meerdere ambulances en politiewagens rukten uit om alles in goede banen te lijnen. Volgens de organisatie was er niet veel aan de hand.

Bericht vanwege verhalen

Omdat het verhaal zich als een vuurtje verspreiden in de regio werd er naar alle tieners die een kaartje hadden gekocht voor het feest een bericht met uitleg toegestuurd.

"Maandagavond ging er een verhaal rond dat er een 'prikker met naalden' actief zou zijn in de Tienertent. Vervolgens ging ook het gerucht over een steekincident. Dit is allemaal niet gebeurd", schreef de organisatie.

De aanleiding voor alle onrust was volgens hen dat er één meisje zou zijn flauwgevallen in de tent, waardoor er paniek onder de anderen tieners ontstond. Hierdoor kwamen meerdere kinderen bij de EHBO terecht die hun ouders opbelden en hun verhaal deden. Zij waren bezorgd en zo ging het verhaal in de rondte.

Loos alarm

De organisatie van het feest laat weten zulke signalen altijd uiterst serieus te nemen. "Daarom is er direct gehandeld en zijn politie, EHBO en FeDa Security ingeschakeld. Na controle door deze professionals is vastgesteld dat er absoluut niets is gebeurd." Er zou géén sprake zijn geweest van een prikker en ook niet van andere verhalen die rondgaan.