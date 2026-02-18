Drugsgebruiker loopt naakt rond op industrieterrein Moerdijk

Een man die volledig onder invloed van drugs was, heeft dinsdagavond op het industrieterrein in Moerdijk personeel van een bedrijf bedreigd. Hij trok zijn broek en onderbroek uit en kon pas gekalmeerd worden na ingrijpen van politie en ambulancepersoneel.

De man liep het terrein van het bedrijf op en was dreigend richting personeel en aanwezige chauffeurs. Medewerkers van het bedrijf sloten direct de deuren en belden de politie.

Toen die arriveerden was de man onrustig en vooral aan het schreeuwen. Hij had zijn broek en onderbroek uitgedaan en de politie kon geen contact met hem krijgen. Met hulp van een hondenbegeleider van de politie konden ambulancemedewerkers de man een kalmeringsmiddel toedienen.

Onder begeleiding van de politie is de man naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Daar bleek dat de man onder meer GHB en Flakka had gebruikt.