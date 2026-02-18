Nieuwe problemen in voorhoede PSV: Guus Til valt geblesseerd weg

De problemen in de voorhoede bij PSV houden maar aan. Guus Til, die de laatste weken als spits fungeerde bij afwezigheid van onder meer Ricardo Pepi en Myron Boadu, heeft een blessure opgelopen en is voorlopig niet inzetbaar.

De Eindhovense landskampioen meldt dat Til de blessure op de training heeft opgelopen. Waar hij precies last van heeft, maakt de koploper niet bekend. Til is aan een sterk seizoen bezig en maakte al twaalf doelpunten in de competitie.

"Ik had die lijn uiteraard graag willen doortrekken, zeker omdat ik me goed voelde en we als team met iets heel moois bezig zijn”, zegt Til. "Maar dit soort kleine tegenslagen horen helaas ook bij topsport. Ik ga er alles aan doen om zo snel en sterk mogelijk terug te komen."

Problemen in voorhoede

De personele problemen in de voorhoede bij PSV lopen als een rode draad door het seizoen. Al in augustus liep Alassane Pléa een zware blessure op, waarvan hij nog altijd niet hersteld is. Sterker: onlangs moest hij nog een nieuwe operatie ondergaan.

Zware knieblessure

Een andere nieuwkomer, Ruben van Bommel, raakte in september zwaar geblesseerd aan zijn knie en komt dit seizoen sowieso niet meer in actie. Myron Boadu raakte ook geblesseerd, maar kan inmiddels wel al minuten maken.

Pepi leek in januari weer helemaal terug te zijn, maar brak op ongelukkige wijze in het thuisduel met Excelsior zijn arm. Voor trainer Peter Bosz wordt het dan ook weer puzzelen wie hij zaterdag in het thuisduel met Heerenveen in de spits gaat posteren.