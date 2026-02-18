Navigatie overslaan

Ventje (4) dat alleen ronddwaalde in Eindhoven weer herenigd met ouders

Vandaag om 10:02 • Aangepast vandaag om 11:13
Archieffoto: Karin Kamp.
Op het Kastelenplein in Eindhoven werd woensdagochtend rond tien uur een jongetje van ongeveer 4 jaar oud gevonden. Hij liep daar zonder ouders. Er werd een burgernetmelding gemaakt en een uur later werd bekend dat het jongetje weer herenigd was met zijn ouders.

Redactie
Geschreven door
Redactie

Wat de zoektocht naar de ouders moeilijk maakte, was dat het jongetje geen Nederlands spreekt. Hij heeft kort zwart haar, draagt een blauwe jas en zwarte spijkerbroek. Hij heeft een groen hoodie aan en loopt op wit-blauwe schoenen.

