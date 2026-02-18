NAC krijgt klap te verwerken: twee belangrijke spelers geblesseerd

NAC moet het 'voorlopig' stellen zonder basisspelers Leo Greiml en Moussa Soumano. De centrale verdediger en aanvaller raakten geblesseerd in het gewonnen uitduel met concurrent Heracles Almelo (0-1).

De nummer 16 van de Eredivisie spreekt van 'een flinke tegenslag' in de strijd tegen degradatie. "De voortgang van het herstel wordt van week tot week beoordeeld."

Zaterdag volgt opnieuw een belangrijk duel voor de club uit Breda, thuis tegen nummer 14 FC Volendam. NAC kan dan ook geen beroep doen op de geschorste verdediger Rio Hillen. De inzetbaarheid van middenvelder Fredrik Oldrup Jensen is nog onzeker.