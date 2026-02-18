Ook in de rechtbank staan buren door bamboe recht tegenover elkaar
Het is een maandenlang lopend conflict tussen twee buren in Baarle-Nassau. Overwoekerde bamboe op de erfgrens is de oorzaak van het probleem. Simpele kwestie lijkt het misschien, maar de werkelijkheid is anders. De rechter maakte dinsdagochtend een eind aan het welles-nietes tussen de twee buurvrouwen.
De twee dames lijken het niet eens te kunnen worden over bamboe die over een tuinhek hangt en voor overlast zorgt bij Astrid*. Eerder werd al een procedure gestart voor het bamboeconflict. De conclusie van rechter destijds?
Bamboe weg, probleem niet opgelost
Buurvrouw Lyzette* mocht haar bamboe in de tuin laten staan, zolang zij maar langs de bamboe die bij de erfgrens stond een wortelkering aan zou leggen. Een wortelkering is een fysieke barrière die in de grond wordt geplaatst om de groei van wortels van bomen, struiken of planten (zoals bamboe) te sturen of te blokkeren.
Het aanleggen van die wortelkering bleek alleen lastiger dan verwacht, vertelde de gemeenschappelijke hovenier van het park waar de twee wonen. Daarom besloot Lyzette om alle bamboe weg te halen. Zo zou het probleem helemaal opgelost zijn. Niks bleek minder waar.
Dwangsommen
Er was immers nog geen wortelkering aangebracht en dus niet aan het vonnis van de rechtbank voldaan, volgens Astrid. Haar advocaat liet afgelopen najaar in mails weten dat er om die reden dwangsommen zouden volgen.
Daarop spande buurvrouw Lyzette een kort geding aan. "Ze leeft in onzekerheid en vraagt zich telkens af wanneer de deurwaarder op de stoep komt te staan of haar werkgever belt omdat er beslag is gelegd op haar salaris", vertelde de advocaat van Lyzette.
Volgens hem heeft Lyzette gedaan wat zij kon doen. "Uiteindelijk is er zelfs nog een wortelkering gekomen toen dat wel mogelijk was, ook nadat de bamboe al was weggehaald."
Dat buurvrouw Astrid toch geld wil zien omdat de wortelkering niet is aangebracht binnen de daarvoor opgelegde termijn, vindt hij opmerkelijk. De bamboe was toen namelijk al volledig weggehaald.
Eindeloze discussie
Ook in de rechtbank werd het dinsdag een welles-nietesdiscussie tussen beide partijen. De advocaat van Astrid benadrukte daarbij meermaals dat het weghalen van de bamboe niet nodig was volgens het vonnis, slechts het aanleggen van de wortelkering, en daarvoor wil zijn client geld zien. "Want dat is niet op tijd gedaan."
Toch gaf de rechter buurvouw Lyzette gelijk. Uit het aangeleverde materiaal en gegeven verklaringen blijkt volgens hem dat alle bamboe is verwijderd. "Het opleggen van dwangsommen voor een wortelkering levert hierdoor misbruik van het recht op. Want waar geen bamboe meer is zullen ook geen wortels meer de grens overschrijden", oordeelde hij.
De rechter benoemde tijdens de zitting ook dat het risico van uitgeschoten bamboe en wortels die zijn doorgeschoten in de tuin van buurvrouw Astrid blijven bestaan. "Maar dat is niet van belang voor de zaak, want daar ging het niet om in de procedure."
Einde inzicht?
Aan de reactie van Astrid en haar advocaat was te zien dat zij het niet eens waren met het oordeel. Beiden stonden snel op en verlieten meteen de zaal. Dinsdag werd niet duidelijk of zij alsnog van plan zijn om een procedure te starten voor de eventueel doorgeschoten bamboe.
Voor Lyzette lijkt er in ieder geval een einde te zijn gekomen aan de bamboesoap.
*De echte namen van buurvrouwen zijn bij Omroep Brabant bekend.