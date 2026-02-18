Ook in de rechtbank staan buren door bamboe recht tegenover elkaar

Het is een maandenlang lopend conflict tussen twee buren in Baarle-Nassau. Overwoekerde bamboe op de erfgrens is de oorzaak van het probleem. Simpele kwestie lijkt het misschien, maar de werkelijkheid is anders. De rechter maakte dinsdagochtend een eind aan het welles-nietes tussen de twee buurvrouwen.

De twee dames lijken het niet eens te kunnen worden over bamboe die over een tuinhek hangt en voor overlast zorgt bij Astrid*. Eerder werd al een procedure gestart voor het bamboeconflict. De conclusie van rechter destijds?

Bamboe weg, probleem niet opgelost

Buurvrouw Lyzette* mocht haar bamboe in de tuin laten staan, zolang zij maar langs de bamboe die bij de erfgrens stond een wortelkering aan zou leggen. Een wortelkering is een fysieke barrière die in de grond wordt geplaatst om de groei van wortels van bomen, struiken of planten (zoals bamboe) te sturen of te blokkeren.

Het aanleggen van die wortelkering bleek alleen lastiger dan verwacht, vertelde de gemeenschappelijke hovenier van het park waar de twee wonen. Daarom besloot Lyzette om alle bamboe weg te halen. Zo zou het probleem helemaal opgelost zijn. Niks bleek minder waar.

Dwangsommen

Er was immers nog geen wortelkering aangebracht en dus niet aan het vonnis van de rechtbank voldaan, volgens Astrid. Haar advocaat liet afgelopen najaar in mails weten dat er om die reden dwangsommen zouden volgen.

Daarop spande buurvrouw Lyzette een kort geding aan. "Ze leeft in onzekerheid en vraagt zich telkens af wanneer de deurwaarder op de stoep komt te staan of haar werkgever belt omdat er beslag is gelegd op haar salaris", vertelde de advocaat van Lyzette.