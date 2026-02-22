Jaren 30-huis in Dinteloord te koop: ‘Dit huis heeft heel veel sfeer’

Meer dan twintig jaar woonden Kevin en Maaike met hun gezin in een karakteristiek jaren 30-huis aan de Oosterstraat in Dinteloord. Nu staat het halfvrijstaande herenhuis te koop. “Toen we hier voor het eerst kwamen, waren we eigenlijk meteen verliefd”, vertelt Kevin. “We zagen direct dat we hier iets heel moois van konden maken.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Kevin en zijn vrouw woonden destijds in Rotterdam, in een bovenwoning. “We hadden steeds meer behoefte aan groen en ruimte”, vertelt hij. “Via een collega van mijn vrouw kwamen we in Dinteloord terecht. Dat huis was het uiteindelijk niet, maar toen reden we de dijk af en zagen we dit huis te koop staan. We keken elkaar aan en dachten: wauw.” Alles open, alles zelf doen

Van binnen zag het huis er destijds heel anders uit. “Het was helemaal dichtgebouwd, met kleine hokkerige ruimtes. Maar we zagen oude details, veel hout en vooral heel veel potentie. We besloten het huis grondig aan te pakken. We hebben bijna alles zelf gedaan. Muren eruit, de verdieping opnieuw ingedeeld, letterlijk van voor tot achter.”













Veel materialen haalde Kevin bewust tweedehands of uit oude gebouwen. “De houten vloer beneden komt van oude kloosterdakdelen. Die heb ik samen met mijn vader opgehaald, alle spijkers eruit gehaald en zelf gelegd. Ook de tegels, deuren en details hebben we zoveel mogelijk in de stijl van de jaren twintig en dertig gehouden.”



Glas-in-lood behouden

Zelfs het dubbele glas heeft hij zelf geplaatst. “Ik wilde absoluut het glas-in-lood en de raamverdeling behouden.” Het herenhuis uit 1923 heeft een woonoppervlakte van 135 vierkante meter, staat op een perceel van 490 vierkante meter en telt vier slaapkamers. De vraagprijs bedraagt 499.000 euro kosten koper.