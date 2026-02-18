Aangifte dierenmishandeling na carnavalsspel met kalf in Overloon

Het kalf schijten in Overloon op carnavalsdinsdag krijgt voor de organisatie nog een vervelend staartje. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals doet namelijk aangifte bij de politie vanwege dierenmishandeling.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals kan niet lachen om het kalf schijten. "Het is onbegrijpelijk dat niemand zich heeft afgevraagd hoe deze situatie voor het kalf moet zijn geweest. Dat is juist wat de wet van ons verlangt: nadenken over de gevolgen van ons handelen voor dieren", stelt Karen Soeters van de dierenclub.

Een kalf, een veld en allemaal vakjes. En dan de grote vraag: waar gaat het kalf schijten ? Het was een nieuwe activiteit in Overloon tijdens carnaval. Voor deze activiteit werd een terrein verdeeld in genummerde vakken. Het vak waarin het kalf zou schijten was het 'winnende' vak.

Geen onschuldige grap

"Voor alle duidelijkheid: dit is geen onschuldige grap, dit is dierenmishandeling. We hebben hier te maken met een zeer jong kalf dat feitelijk bij zijn moeder en soortgenoten had moeten zijn", geeft Soeters aan.

"Kalfjes zijn uitgesproken groepsdieren. Het dier is uit zijn vertrouwde omgeving gehaald, blootgesteld aan prikkels, publiek en stress, en kon niet voldoen aan zijn natuurlijke gedrags- en bewegingsbehoeften. Er wordt niet gezorgd voor een comfortabele en veilige omgeving en al helemaal niet voor een positieve emotionele toestand."

Stress-signalen

Op beeldmateriaal is volgens House of Animals zichtbaar dat het dier stress-signalen vertoont. Daarnaast werd het kalf gebruikt voor een doel waarvoor het dier aantoonbaar ongeschikt is: als ‘middel’ in een spelvorm, waarbij zijn lichamelijke en emotionele welzijn volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan menselijk vermaak.

House of Animals zegt te benadrukken dat carnaval een prachtig feest is voor mensen, maar roept organisatoren dringend op dieren hier volledig buiten te houden. "Vier feest, wees creatief, maar laat dieren met rust."