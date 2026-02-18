Navigatie overslaan
VIDEO

Bakwagen knalt hard op gestrande vrachtauto in Tilburg, bestuurder gewond

Vandaag om 15:05 • Aangepast vandaag om 18:05

Een bakwagen is woensdagmiddag op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg hard achterop een vrachtwagen met pech gebotst. De bestuurder van de bakwagen raakte gewond en is door ambulancemedewerkers nagekeken. 

Redactie

De bestuurder reed achter een andere bakwagen die ineens een scherpe stuurbeweging naar links maakte. Hij bleek uit te wijken voor een gestrande vrachtwagen. De bestuurder van de achterste bakwagen kon geen kant meer op en knalde hard achter op de vrachtauto.

Met de bijrijderskant boorde de bakwagen zich achterin de vrachtauto. Een geluk bij een ongeluk: daar zat niemand. De compagnon van de bestuurder had net ervoor besloten om met zijn eigen auto te gaan. 

De politie onderzoekt het ongeluk.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
