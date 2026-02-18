Bakwagen knalt hard op gestrande vrachtauto in Tilburg, bestuurder gewond

Een bakwagen is woensdagmiddag op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg hard achterop een vrachtwagen met pech gebotst. De bestuurder van de bakwagen raakte gewond en is door ambulancemedewerkers nagekeken.

De bestuurder reed achter een andere bakwagen die ineens een scherpe stuurbeweging naar links maakte. Hij bleek uit te wijken voor een gestrande vrachtwagen. De bestuurder van de achterste bakwagen kon geen kant meer op en knalde hard achter op de vrachtauto.

Met de bijrijderskant boorde de bakwagen zich achterin de vrachtauto. Een geluk bij een ongeluk: daar zat niemand. De compagnon van de bestuurder had net ervoor besloten om met zijn eigen auto te gaan. De politie onderzoekt het ongeluk.