Vrouw gewond na aanrijding met vrachtwagen in Mariahout

Vandaag om 15:48 • Aangepast vandaag om 16:31
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Een oudere vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto frontaal botste op een vrachtwagen in Mariahout. Het ongeluk gebeurde op de Ginderdoor, de weg tussen Mariahout en Lieshout.

De ravage op de weg is groot. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. Ook twee ambulances en de brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk. De gewonde vrouw is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg tussen Mariahout en Lieshout is afgesloten. De vrachtwagen, waarin dieren kunnen worden vervoerd, was op het moment van het ongeluk leeg. 

