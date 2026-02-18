Flinke vertraging door ongeluk met vrachtwagen en auto op A58 bij Galder

Een botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de A58 bij knooppunt Galder heeft woensdagavond voor een flinke vertraging gezorgd. Op het hoogtepunt was de vertraging meer dan honderd minuten.

Rijkswaterstaat meldde rond zes uur 's avonds dat de vrachtwagen en auto worden weggehaald. "De vertraging zal nog wel even blijven", waarschuwde Rijkswaterstaat.

Uiteindelijk werd de weg rond halfzeven weer vrijgegeven. De vertraging nam daarna snel af. Rond kwart voor zeven was de extra reistijd tien minuten. Het verkeer kon al die tijd nog wel langs het ongeluk rijden.