Sneeuw op komst en dierenmishandeling met carnaval: dit gebeurde vandaag

Van sneeuwverwachting tot dierenmishandeling bij een carnavalsspel in Overloon: dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Silke Bertens & Redactie Geschreven door

Het KNMI waarschuwt voor code geel vanwege sneeuwval in Brabant. Er kan tussen de één en vijf centimeter vallen, wat kan leiden tot gladheid op de wegen. De waarschuwing geldt van woensdagnacht drie uur tot donderdagochtend twaalf uur. Hier lees je het hele verhaal.

Carnaval 2027 staat al in de startblokken en valt vroeg: van 6 tot en met 9 februari. Het traditionele 3 Uurkes Vurraf vindt plaats op vrijdag 5 februari, terwijl het carnavalsseizoen start op woensdag 11 november 2026. Check hier alle details.

Een psycholoog legt uit waarom veel carnavalsvierders zich de dag na het feest zo beroerd voelen. Het heeft te maken met 'hanxiety', een combinatie van kater en angstgevoelens door verminderde dopamine-aanmaak. Wandelen en gezond eten worden aangeraden als remedie. Hier lees je het hele verhaal.

Astrid Sanders uit Den Bosch werd door reuma gedwongen over te stappen op een plantaardig dieet. Na zes weken merkte ze verbetering en kon ze uiteindelijk stoppen met haar medicatie. Dit sluit aan bij het nieuwe advies van de Gezondheidsraad om minder vlees en meer peulvruchten te eten. Lees hier haar verhaal.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals doet aangifte van dierenmishandeling na een carnavalsspel met een kalf in Overloon. Het jonge dier werd gebruikt voor een 'kalf schijten'-spel, wat volgens de organisatie heeft geleid tot stress en onnatuurlijk gedrag. Hier lees je het hele verhaal.