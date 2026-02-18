Man op vluchtstrook rijdt vanuit stilstand weg op, aanrijding net voorkomen

Een automobilist die dinsdagmiddag van de politie langs de A58 bij Tilburg moest stoppen, heeft voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd. Hij reed vanuit stilstand meteen de weg weer op, zonder eerst vaart te maken op de vluchtstrook. Een vrachtwagenchauffeur kon ternauwernood een aanrijding voorkomen.

De verkeerspolitie Oost-Brabant meldt dit woensdag in een bericht op X. De man moest van de politie stoppen na een melding van een verkeerscamera waarmee kentekens worden gecontroleerd. Agenten kregen door die melding het vermoeden dat de bestuurder zonder rijbewijs reed.

De politie ging na de melding, op de N65, op zoek naar de auto. Bij Berkel-Enschot werd de auto gespot, met een Syrische automobilist (31) achter het stuur. Hij kreeg een volgteken, maar volgens de politie 'werd dat kennelijk niet begrepen'. "De bestuurder volgde ons niet en ging bij Tilburg op de A58 stapvoets over de vluchtstrook rijden", laat de verkeerspolitie weten.

Boete

Uiteindelijk stopte de man en legden agenten uit dat hij hen moest volgen, maar daarna reed hij vanuit stilstand meteen de A58 op. De vrachtwagen kon de man mar net ontwijken.

De bestuurder bleek inderdaad zonder rijbewijs te rijden en kreeg daarom een boete. De politie laat weten dat de man nog een boete krijgt als hij nog eens de fout ingaat. Ook wordt dan de auto in beslag genomen.