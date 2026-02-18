Zoë Deltrap grijpt naast medaille met shorttrackploeg op Olympische Spelen

Zoë Deltrap is er woensdagavond niet in geslaagd om een medaille te pakken op de Olympische Winterspelen. De 20-jarige shorttrackster uit Lage Zwaluwe stond in de relay-finale samen met Selma Poutsma en de zussen Xandra en Michelle Velzeboer, maar door een valpartij eindigde TeamNL als vierde.

De Nederlandse relay-ploeg maakte afgelopen zaterdag indruk in de halve finale. Woensdagavond in de finale waren Italië, Zuid-Korea en Canada de tegenstanders. TeamNL ging voor het goud, maar greep vanwege een valpartij van Michelle Velzeboer naast een medaille. "Na de val hebben we er alles aan gedaan om proberen terug te rijden, je weet nooit wat er gebeurt", zei Deltrap na afloop tegen de NOS. "Het is gewoon heel jammer."

Voor Deltrap was de relay het enige onderdeel op haar eerste Olympische Winterspelen. Bij de individuele afstanden werd ze niet geselecteerd door bondscoach Niels Kerstholt. Wel was ze aandachtig toeschouwer bij de wedstrijden van haar vriend Jens van 't Wout, die afgelopen week twee gouden medailles pakte. Na de race van Deltrap schaatste hij naar brons op de 500 meter.