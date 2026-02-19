Tilburgs duo geeft honderden bruidsjurken gratis weg in pop-upstore

Bruidsjurken van duizenden euro’s die je maar één keer draagt? Niet bij Dieuwertje Vorstenbosch uit Tilburg. Samen met haar partner geeft ze in hun pop-upstore tweedehands trouwjurken gratis weg. "Ik wil graag dat mensen hun kleding zoveel mogelijk dragen, in plaats van kopen en weggooien."

Normaal gesproken dragen vrouwen hun bruidsjurk maar één keer, al zijn er veel die hopen de jurk nog een keer te dragen als ze 12,5 jaar getrouwd zijn. "Maar dan past het niet meer, haha", vertelt Dieuwertje Vorstenbosch in het radioprogramma Afslag Zuid op Omroep Brabant.

Ze vertelt dat ze hoorde dat er 1600 bruiloften per week in Nederland worden gehouden. "Nou, reken maar uit hoeveel dat er per jaar zijn. Het betekent dat er zoveel bruidsjurken in kasten belanden. Dat is superzonde." Ze legt uit dat mannen dit probleem niet hebben; die dragen hun pak na de bruiloft vaak nog een keer.

Verzamelen

Dus besloot Dieuwertje actie te ondernemen. Samen met haar partner Lot van Os, ook uit Tilburg, verzamelen ze bruidsjurken uit het hele land om zo verspilling tegen te gaan. Ze hebben inmiddels meer dan 200 bruidsjurken, waarvan 150 afkomstig zijn van een tweedehands bruidsmodezaak uit Tilburg.

Over het algemeen zijn vrouwen erg enthousiast over het idee om hun bruidsjurk een tweede leven te geven. "Vrouwen kunnen er eerst moeilijk afstand van nemen. Maar na een jaar of tien willen ze de jurk een nieuw leven geven", vertelt ze. Andere vrouwen lijken er minder moeite mee te hebben. "Die geven hun jurk juist sneller weg, omdat er nare herinneringen aan zitten."

Wachtrij

De zaak van Dieuwertje en Lot gaat op 26 februari open in het centrum van Nijmegen. "Maar voor de mensen die nu luisteren en denken: ik wil ook een jurk. Sorry, we zitten echt rammetjevol. We hebben 600 aanmeldingen; zoveel jurken hebben we niet eens", verontschuldigt ze zich. Wel laat ze weten dat mensen haar socials in de gaten moeten houden, omdat er wellicht een tweede editie komt.