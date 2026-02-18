Carnavalsvierder vanuit het niets zwaar mishandeld door groepje mannen

Een carnavalsvierder is afgelopen zondag zwaar mishandeld in Vught. De mishandeling gebeurde kort voor acht uur op de kruising van de Dorpsstraat en de Kerkstraat, midden in het centrum van het dorp. Het slachtoffer, die uit Vught komt, heeft een oogkas op twee plekken gebroken en een zware hersenschudding.

De mishandeling gebeurde volgens informatie van de politie kort voor acht uur ’s avonds. De man was met bekenden gaan eten in een restaurant van een vriend in Vught, vertelt een woordvoerder namens het slachtoffer aan Omroep Brabant. Na het etentje loopt het gezelschap achter een groep van vier mannen aan, van wie er één op dat moment afscheid neemt van de rest. De partner van het slachtoffer zegt die man ook gedag, waarna de vlam opeens in de pan slaat.

De vrouw wordt flink uitgescholden, waarna haar partner er iets van zegt. Dat komt hem duur te staan. "Hij kreeg een megaklap op zijn gezicht. Daarna krijgt hij van een tweede man nog klappen op zijn hoofd en wordt hij in zijn maag en zij geschopt", vertelt de woordvoerder namens het slachtoffer.

"Dit is geen gevecht geweest, want hij heeft niet eens teruggeslagen. Dit is poging tot doodslag."