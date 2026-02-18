Man met drugs in auto wordt getaserd en belandt na achtervolging in vijver

Een man die woensdagavond in Raamsdonksveer werd gecontroleerd door de politie omdat hij mogelijk drugs in zijn auto had, is getaserd en in een vijver terechtgekomen. Dat gebeurde op de Omschoorweg na een achtervolging.

Toen agenten de bestuurder wilden controleren, ging hij ervandoor. Agenten zetten de achtervolging in, waarbij de man werd getaserd. Hij belandde daarna in de vijver.

Omdat de politie vermoedde dat de man zijn drugs in het water had gedumpt, werd er door de brandweer in het water gezocht. Uiteindelijk werden meerdere zakjes met drugs erin gevonden.

De man is uit het water gehaald en gecontroleerd in een ambulance.