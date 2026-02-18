Navigatie overslaan

Brand in loods met tractoren in Vorstenbosch, mogelijk asbest vrijgekomen

Vandaag om 00:19 • Aangepast vandaag om 00:47
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

In een loods aan de Bosweg in het buitengebied van Vorstenbosch is woensdagavond rond halftwaalf brand uitgebroken. In de loods zouden onder meer tractoren staan. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen, meldt de veiligheidsregio. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere brandweerwagens zijn bij de loods, die achter een huis staat, om de brand te blussen. "De brandweer is bezig met het blussen van de brand en het voorkomen van uitbreiding naar omliggende panden", liet de veiligheidsregio kort na halfeen 's nachts weten.

Aanvankelijk meldde de brandweer een middelbrand, maar die werd al gauw opgeschaald naar een grote brand.

  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
    Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.