Brand in loods met tractoren in Vorstenbosch, mogelijk asbest vrijgekomen

In een loods aan de Bosweg in het buitengebied van Vorstenbosch is woensdagavond rond halftwaalf brand uitgebroken. In de loods zouden onder meer tractoren staan. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen, meldt de veiligheidsregio.

Meerdere brandweerwagens zijn bij de loods, die achter een huis staat, om de brand te blussen. "De brandweer is bezig met het blussen van de brand en het voorkomen van uitbreiding naar omliggende panden", liet de veiligheidsregio kort na halfeen 's nachts weten.

Aanvankelijk meldde de brandweer een middelbrand, maar die werd al gauw opgeschaald naar een grote brand.