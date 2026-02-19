Geschaarde vrachtwagen door glad wegdek bij Waalwijk, bestuurder gewond

Een vrachtwagen is donderdagochtend door het gladde wegdek geschaard op de N261 ter hoogte van Waalwijk in de richting van de A59. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half vijf 's ochtends. De vrachtwagen kwam tot stilstand tegen de vangrail. Naast een ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse. Een takelbedrijf komt de vrachtwagen bergen.

De brandstoftank van de vrachtwagen is kapot en de gelekte diesel moet worden opgevangen. Daarom is de N261 helemaal afgesloten voor verkeer. Weggebruikers worden omgeleid via de op- en afrit bij de Professor Kamerlingh Onnesweg. Dit zal naar verwachting tot twee uur 's middags duren.