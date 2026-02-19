Strooiwagen vliegt in brand tijdens strooien in Waalwijk

In de cabine van een strooiwagen is donderdagochtend brand uitgebroken op de Meerdijk in Waalwijk. De chauffeur zette de wagen gelijk aan de kant en probeerde het vuur met een handblusser te doven.

De brand brak rond zes uur 's ochtends uit toen de bestuurder bezig was met het strooien op de weg. Door de inzet van de chauffeur was de brand al onder controle toen de brandweer aan kwam.

De brandweer voerde nog een nacontrole uit. Daaruit bleek dat de brand onder het dashboard is begonnen. De strooiwagen is niet meer te gebruiken en wordt weggesleept.