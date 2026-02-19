Navigatie overslaan

KNMI waarschuwt voor sneeuw en gladheid: code geel tot vanmiddag één uur

Vandaag om 07:35 • Aangepast vandaag om 08:02
Kans op natte sneeuw (archieffoto: ANP).
Kans op natte sneeuw (archieffoto: ANP).

Het kan donderdag door sneeuw glad worden in Brabant. Het KNMI heeft daarom tot één uur in de middag code geel afgegeven.

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

In het midden en zuiden valt (natte) sneeuw, in het uiterste zuiden en zuidwesten ook regen. Op veel plaatsen kan er één tot drie centimeter sneeuw vallen, en lokaal mogelijk drie tot vijf centimeter. Daardoor kan het plaatselijk glad worden. Volgens het KNMI is het onzeker of de sneeuw op de weg blijft liggen.

In de loop van de ochtend wordt het droger of gaat de sneeuw door dooi over in regen. De gladheid zal aan het begin van de middag voorbij zijn.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.