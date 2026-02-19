KNMI waarschuwt voor sneeuw en gladheid: code geel tot vanmiddag één uur

Het kan donderdag door sneeuw glad worden in Brabant. Het KNMI heeft daarom tot één uur in de middag code geel afgegeven.

In het midden en zuiden valt (natte) sneeuw, in het uiterste zuiden en zuidwesten ook regen. Op veel plaatsen kan er één tot drie centimeter sneeuw vallen, en lokaal mogelijk drie tot vijf centimeter. Daardoor kan het plaatselijk glad worden. Volgens het KNMI is het onzeker of de sneeuw op de weg blijft liggen.

In de loop van de ochtend wordt het droger of gaat de sneeuw door dooi over in regen. De gladheid zal aan het begin van de middag voorbij zijn.