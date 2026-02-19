Nederland en België willen nieuwe spoorlijn tussen Eindhoven en Brussel

Tussen Eindhoven en Brussel moet een nieuwe spoorlijn komen, vinden Nederland en België. Daarom hebben demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) en de Belgische minister Jean-Luc Crucke woensdagavond hun handtekeningen gezet onder een gezamenlijke verklaring om dit te gaan regelen.

'Nieuwe uitdagingen vragen om snelle actie' Nederland en België willen dus intensiever samenwerken op het spoorgebied. "Nieuwe uitdagingen in een snel veranderende wereld vragen om snelle actie", zeggen de ondertekenaars van de verklaring.

Eindhoven staat bekend om de Brainport-regio, in Brussel wordt Europees beleid gemaakt. In januari klaagde Aartsen in een debat al over de verbinding tussen de twee steden. "Als je van ASML naar Brussel wilt, de belangrijkste stad op ons continent, ben je drieënhalf uur onderweg en moet je een stuk of vier keer overstappen, áls de trein al gaat." In tweeënhalf uur en met één overstap kan het ook.

De Bredase staatssecretaris vindt 'goede grensoverschrijdende samenwerking van strategisch belang in economisch en militair opzicht'. "En als reiziger moet je gemakkelijk naar een ander land kunnen gaan. We geven nu een nieuwe impuls en versnelling aan de samenwerking tussen België en Nederland op het gebied van spoor."

Zomer meer concretere afspraken

Aartsen noemt de ondertekende verklaring 'een fantastische eerste stap'. "Het draagt bij aan de inzet van het nieuwe kabinet om verder te werken aan een betere bereikbaarheid en veiligheid van ons land in een internationale context."

Er zijn al samenwerkingen tussen Nederland en België op het spoor, maar dat kan volgens de Belgische minister en Aartsen nog beter. In de zomer moet de verklaring leiden tot concretere afspraken, licht een woordvoerder van Aartsen toe.

De provincies en spoorbeheerders denken volgens een woordvoerder van Aartsen ook mee. Geld voor de nieuwe treinverbinding is er nog niet.

Meer plannen

Verder kijken België en Nederland onder meer naar de verbinding voor goederentreinen tussen Gent en Terneuzen en naar een nieuwe 'IJzeren Rijn' tussen België en Duitsland door Limburg. De bedoeling is dat de betrokken bewindspersonen minstens eenmaal per jaar met elkaar spreken over het spoordossier.