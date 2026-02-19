Autowrakken vatten vlam bij sloopbedrijf: vuur slaat over naar loods

Op het terrein van een autosloopbedrijf aan de Ambachtsweg in Udenhout brak donderdagochtend rond tien over acht brand uit. Er stonden meerdere autowrakken in brand.

De brandende autowrakken stonden tegen een loods aan, waardoor ook het dak van dat gebouw vlam vatte. Er waren geen mensen in het pand.

De brandweer voorkwam dat het vuur zich verder uitbreidde en kreeg de brand snel onder controle. Voor half tien werd het sein 'brand meester' gegeven. Door de brand trok er dikke zwarte rook richting het westen. Het industrieterrein was voor een deel afgezet. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.