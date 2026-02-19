Van Gerwen mist Premier League-avond door ziekte

Michael van Gerwen komt donderdagavond niet in actie tijdens de derde speelavond van de Premier League Darts in Glasgow. De Vlijmenaar is ziek en moet de speelronde aan zich voorbij laten gaan.

Inmiddels is duidelijk dat hij ziek is en aan de antibiotica zit, zo vertelde vriend en voormalig profdarter Vincent van der Voort eerder deze week.

Dat meldt dartsbond Professional Darts Corporation (PDC). Eerder was het nog onzeker of Michael van Gerwen in actie kon komen in Glasgow. "Michael heeft een medisch probleem en was in afwachting van resultaten van onderzoeken die moesten bepalen of hij kon afreizen”, liet de bond weten.

Grote gevolgen

De afmelding heeft grote gevolgen voor de speelavond in Schotland. Van Gerwen zou het in de kwartfinale opnemen tegen wereldkampioen Luke Littler, maar die krijgt nu een bye. Dat betekent dat de partij niet wordt gespeeld en de Engelsman zonder één pijl te gooien automatisch doorgaat naar de halve finale.

Dat betekent ook dat Van Gerwen geen punten kan pakken voor het klassement en dat is zuur, want Van Gerwen was juist sterk begonnen aan het toernooi.

Koploper in het klassement

Hij won de openingsavond in Newcastle door zijn mede-Brabander Gian van Veen te verslaan en bereikte vorige week de finale in Antwerpen, die hij verloor van Gerwyn Price. Van Veen zelf doet donderdag gewoon mee in Glasgow en neemt het op tegen Stephen Bunting.

Van Gerwen gaat momenteel nog aan kop in het klassement, maar ziet zijn concurrenten donderdagavond de kans krijgen om op hem in te lopen.