Vught wil als eerste Brabantse gemeente vergunningsvrij huizen bouwen

De gemeente Vught en bouwbedrijf Heijmans willen vergunningsvrij huizen bouwen bij het project Buitenplaats Kraaijenberg. Hierdoor kunnen de woningen naar verwachting 1,5 tot 2 jaar eerder gebouwd worden. Deze aanpak is sinds twee jaar mogelijk door de Omgevingswet. De gemeente Vught is de eerste in Brabant die hier gebruik van maakt.

De provincie riep gemeenten eerder al op om deze wettelijke mogelijkheid toe te passen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught willen dat nu gaan doen bij het project Kraaijenberg, waar zo'n 275 huizen komen. De gemeenteraad moet het besluit nog goedkeuren.

De Omgevingswet maakt het mogelijk om woningbouw zonder omgevingsvergunning toe te staan als het plan past binnen het omgevingsplan. Dat scheelt tijd, administratie en juridische procedures.

Bij vergunningsvrij bouwen kunnen belanghebbenden nog steeds juridische middelen inzetten. De ruimtelijke afweging vindt alleen plaats voor de vaststelling van het omgevingsplan en niet ook nog eens bij de afzonderlijke vergunningsaanvraag.

Gedeputeerde hoopt dat meerdere gemeenten volgen

Gedeputeerde Wilma Dirken (VVD) van Ruimte en Wonen is blij met de aanpak van Vught. "Dit is precies de beweging die we nodig hebben. De woningnood is groot, in Vught én in de rest van Nederland", zegt ze.

"Ik pleit hier al langer voor, en het is geweldig om te zien dat Vught en Heijmans nu laten zien dat het ook echt kan. Ik hoop van harte dat veel meer gemeenten dit voorbeeld volgen en de versnelling omarmen.”

Omgevingsplan wordt opgesteld

Ook de Vughtse wethouder Jos den Otter is blij met deze aanpak. "Bij het uitwerken raakten we er steeds meer van overtuigd dat het goed mogelijk is. Dat vraagt wel om goede afspraken vooraf en een uitgebreidere voorbereiding van het omgevingsplan."

De afspraken zijn nu gemaakt en dus is het tijd voor de volgende stap. "We gaan samen met Heijmans aan de slag om het omgevingsplan op te stellen, waarbij we de betrokkenheid van de omgeving waarborgen."